В Ухте четырехлетней девочке понадобилась помощь спасателей

Фото: архив "КП"

В Ухте спасатели выезжали на помощь четырехлетней девочке. Палец ребенка застрял в кольце, которое подарила ее мама. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на "Спас-Коми".

Оказалось, что колечко было маленьким и обратно снять его уже не получилось. Тогда мама ребенка вызвала спасателей, которые прокусили металл кусачками.

Юная ухтинка держала храбро и даже не заплакала, говорят спасатели.

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