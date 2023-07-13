Житель Коми вернул государству 260 тысяч рублей переплаты пенсии

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В Сыктывкаре судебные приставы окончили исполнительное производство о взыскании неосновательно полученной переплаты пенсии с местного жителя. Установлено, что пожилой мужчина получил 260 тысяч рублей воркутинской надбавки.

По предоставленным данным, пенсионер 2,5 года получал пенсию за выслугу лет с воркутинским коэффициентом 1,6, хотя фактически жил в Сыктывкаре.

Приставы обратили взыскание на половину пенсии должника и запретили регистрационные действия с его квартирой и машиной. В настоящий момент должник перечислил все деньги взыскателю.

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