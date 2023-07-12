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НовостиОбщество12 июля 2023 10:33

В Сыктывкаре перекроют перекресток улиц Первомайской и Коммунистической

Там будут ремонтировать теплотрассу
Источник:kp.ru
Фото: Филиал "Коми" Группы "Т Плюс"

Фото: Филиал "Коми" Группы "Т Плюс"

В связи с ремонтом теплотрассы в Сыктывкаре перекроют перекресток улиц Первомайской и Коммунистической. Об том сообщили в Коми филиале «Т Плюс».

Ограничения начнут действовать с 23.00 пятницы, 14 июля. В это время начнется самый сложный этап реконструкции магистральной теплотрассы. Планируется, что работы продлятся 55 часов. Ограничения собираются снять в 6.00 понедельника, 17 июля.

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