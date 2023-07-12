В Ухте инспекторы ДПС спасли ребенка из горящей квартиры

Фото УГИБДД по Коми

В Ухте из огня госавтоинспекторы спасли ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Пожар произошел в доме по улице Дружбы 6 июля. На место ЧП первыми прибыли сотрудники ГИБДД лейтенант Алексей Дуркин и старший лейтенант Алексей Артемов. К ним сразу же обратилась женщина, которая рассказала, что у задымлённом помещении остался ее сын.

Идя на голос мальчика, полицейские обыскивали помещения. Вот к ним уже на помощь прибыли и пожарные. Вместе они обнаружили юного ухтинца и передали его маме.

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