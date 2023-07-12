Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 11:18

В Ухте инспекторы ДПС спасли ребенка из горящей квартиры

Мужчины шли на голос ребенка
Источник:kp.ru
Фото УГИБДД по Коми

Фото УГИБДД по Коми

В Ухте из огня госавтоинспекторы спасли ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Пожар произошел в доме по улице Дружбы 6 июля. На место ЧП первыми прибыли сотрудники ГИБДД лейтенант Алексей Дуркин и старший лейтенант Алексей Артемов. К ним сразу же обратилась женщина, которая рассказала, что у задымлённом помещении остался ее сын.

Идя на голос мальчика, полицейские обыскивали помещения. Вот к ним уже на помощь прибыли и пожарные. Вместе они обнаружили юного ухтинца и передали его маме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте четырехлетней девочке понадобилась помощь спасателей (подробности)