Лжеброкеры выманили у жителя Сыктывкра 1,9 млн рублей

Фото: архив "КП"

Очередная жертва лжеброкеров потеряла большую сумму денег в Сыктывкаре. На этот раз на удочку аферистов попался 57-летний местный житель, сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчина искал дополнительные источники заработка и решил заняться инвестициями. В интернете он нашел фондовую биржу и обратился к сотрудникам за консультацией. Практически сразу с ним связался «брокер», который предложил внести первый платеж, чтобы сыктывкарец уже мог зарабатывать на акциях и ценных бумагах.

Так, в течение двух месяцев мужчине оказывалась «финансовая поддержка» в вопросах инвестирования. Однако, когда в его-онлайн кошельке набралась крупная сумма, он не смог ее вывести. Выяснилось, что это была всего лишь мошенническая схема, на которую он попался. Житель Сыктывкара, доверившийся лжеброкерам, потерял 1,9 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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