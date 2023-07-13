Студент из Коми выложит пять тысяч рублей за оскорбление одногрупницы

Фото: архив КП

В Ижемском судебном участке Коми принияли решение о том, что 19-летний студент техникума заплатит штраф за оскорбление одногрупницы в сети. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, с жалобой обратилась пострадавшая. После ее обращения было установлено, что обвиняемый в общем чате одногрупников добавил ее отредактированное в фотошопе фото, придав оскорбительный контекст.

Судья принял решение назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

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