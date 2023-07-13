Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2023 6:15

Студент из Коми выложит пять тысяч рублей за оскорбление одногрупницы

Об этом сообщили в пресс-службе судов
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ижемском судебном участке Коми принияли решение о том, что 19-летний студент техникума заплатит штраф за оскорбление одногрупницы в сети. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, с жалобой обратилась пострадавшая. После ее обращения было установлено, что обвиняемый в общем чате одногрупников добавил ее отредактированное в фотошопе фото, придав оскорбительный контекст.

Судья принял решение назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре 26-летнего мужчину будут судить за незаконную торговлю наркотиками (подробнее)