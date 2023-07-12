Уличное освещение в Сыктывкаре включат 17 июля

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Уличное освещение в Сыктывкаре планируют включить досрочно – 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такое решение приняли по нескольким причинам. Включить свет просили жители столицы Коми. Еще одна причина – завершение работ на сетях. Кроме того, поводом для переноса сроков стала пасмурная погода, предстоящие ливни и грозы, а также возможные туманы по ночам и по утрам.

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