Жителям Коми посоветовали есть в июле больше кабачка

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Стало известно, какие овощи стоит есть жителям Коми в июле, чтобы оставаться здоровыми. В рекомендациях регионального Роспотребнадзора называются сладкий перец, брокколи, баклажаны, лук, свекла и редька. Особое внимание стоит обратить внимание на кабачок.

Специалисты советуют готовить из этого овоща, которого в это время года много, рагу. Кабачок стоит тушить прямо с кожурой. Также жители Коми могут попробовать сделать салат из сырого овоща, запечь его в духовке или пожарить.

Овощ практически не содержит жирных кислот. Благодаря входящей в его состав клетчатке быстро дает ощущение сытости и снижает аппетит, что привлекает поклонников диет. Кроме того, это диетический продукт: на 100 г кабачка приходится всего 24 ккал.

На 95% овощ состоит из воды, также в нем есть немного углеводов, включая крахмал. А остальная часть – витамины и минералы. Кабачки содержат магний (33 мг в 100 г продукта), калий (460 мг в 100 г), железо (0,8 мг в 100 г). Все они полезны для работы сердечно-сосудистой системы.

Тиамин (витамин В1) не только улучшает пищеварение, поддерживает сопротивляемость организма, но и нормализует работу эндокринной системы. В 100 г овоща содержится 0,045 мг этого витамина (4% суточной нормы).

Фолиевая кислота (витамин В9) поддерживает работу иммунной и кровеносной систем. Ее на 100 г кабачка приходится 24 мкг, что составляет 6% от суточной потребности. Также в 100 г кабачка – 93 мг фосфора, который укрепляет кости, зубную эмаль, снижает риск переломов и трещин.