Срезавшего скальп 19-летнему парню жителя Коми поместили в СИЗО

Фото из личного архива пострадавшего.

Зафира Разокова, срезавшего скальп с головы 19-летнего парня, а также его сообщника поместили в СИЗО на две месяца. Как сообщает Mash, на этом настояла прокуратура Московской области.

Вопиющий случай произошел 10 июля около бассейна «Кристалл» в Электростали. Пострадавший попросил у двоих парней сигарету, а те начали обсуждать его прическу, оскорбили его и обозвали «петухом». Между ними произошел конфликт, во время которого злоумышленники обездвижили парня и срезали с головы ирокез, зацепив часть кожи.

С места преступления налетчики скрылись. Первый был задержан в Обнинске, второй - по месту жительства. В момент нападения они были пьяны. Известно, что они являлись сотрудниками склада одного из крупных маркетплейсов.

Под стражей подозреваемые пробудут до 10 сентября.

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