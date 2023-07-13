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НовостиПроисшествия13 июля 2023 7:19

В Коми на рабочем месте погиб водитель предприятия

Мужчине резко стало плохо
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми завершено расследование смертельного случая на производстве «Автотехкомфорт». Сотрудник компании умер на рабочем месте 23 июня. Мужчина пришел на работу и почувствовал себя плохо. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Гострудинспекции.

- Водитель автомобиля придя на работу, почувствовал себя плохо, потерял сознание, прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть, - уточнили в надзорном органе.

Выяснилось, что умерший мужчина страдал от затяжного заболевания. Гострудинспекция квалифицировала несчастный случай как несвязанный с производством.

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