В Коми на рабочем месте погиб водитель предприятия

Фото: архив "КП"

В Коми завершено расследование смертельного случая на производстве «Автотехкомфорт». Сотрудник компании умер на рабочем месте 23 июня. Мужчина пришел на работу и почувствовал себя плохо. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Гострудинспекции.

- Водитель автомобиля придя на работу, почувствовал себя плохо, потерял сознание, прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть, - уточнили в надзорном органе.

Выяснилось, что умерший мужчина страдал от затяжного заболевания. Гострудинспекция квалифицировала несчастный случай как несвязанный с производством.

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