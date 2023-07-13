В Коми 37-летняя воркутинка тяжело ранила возлюбленного

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В Воркуте 37-летняя местная жительница признана виновной в гибели сожителя. Женщина ранила своего возлюбленного во время пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

- Между воркутинцами возникла ссора, во время которой женщина схватила нож и нанесла сожителю удар в живот. Полученная потерпевшим травма по признаку опасности для жизни квалифицирована экспертом как причинившая тяжкий вред здоровью, - уточнили в ведомстве.

Суд первой инстанции назначил воркутинке 3,4 года колонии общего режима, однако приговор был обжалован защитой. Женщина посчитала, что наказание слишком сурово, но суд оставил свое решение без изменений.

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