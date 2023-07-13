Из горящего дома в Коми эвакуировались 38 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 12 июля, в Печоре горел подъезд многоквартирного дома, оттуда эвакуировались 38 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Пожар произошел в 16.27. В доме на улице 8 Марта загорелся подъезд дома. Через восемь минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 16.45. Из дома самостоятельно эвакуировались 38 человек. Площадь возгорания составила три квадратных метра. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

– Причина пожара устанавливается, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из горящей хозпостройки в Коми эвакуировались пять человек

Пожар произошел в Сосногорском районе (подробности)