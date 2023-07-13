Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования жителя Коми и его ребенка поездом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту травмирования 41-летнего жителя Коми и его 2-летнего сына на станции Грязи. Мужчина вместе с сыном переходили железную дорогу, когда их сбил поезд: житель республики не удостоверился в безопасности.

- Воронежский следственный отдел Западного МСУ на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что семья из Коми была на отдыхе и возвращалась домой с юга. Сейчас отец семейства и двухлетний мальчик находятся в больнице. Их состояние оценивается как тяжелое.

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