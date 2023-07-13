В Сыктывкаре едва не сгорел заживо мужчина

В Сыктывкаре автоинспекторы спасли загоревшегося в бытовке мужчину

В Сыктывкаре загорелась бытовка, в которой был человек. Огонь перекинулся на мужчину, сообщает пресс-служба МВД по Коми. Уточняется, что несчастный случай произошел в начале июля.

Вспыхнувшую бытовку на одной из улиц города заметили патрулировавшие по Сыктывкару командир взвода ДПС Кирилл Карманов и стажер Антон Подоров. Они увидели, что в горящем вагончике на колесах находится человек, который просит помощи: одежда на нем уже горела.

Сотрудники полиции позвонили в дежурную часть и стали самостоятельно тушить пожар с помощью огнетушителя, который был в патрульной машине. К счастью, мужчина выжил, его передали медицинским работникам.

- Благодаря своевременным и слаженным действиям полицейских удалось предотвратить возможные трагические последствия, - заявили в МВД.

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