В Сыктывкаре сотрудники ДПС спасли загоревшегося мужчину

Фото: Скриншот видео МВД по РК.

В столице Коми сотрудники ДПС спасли мужчину, который загорелся в бытовке на колесах. ЧП произошло в начале июля.

В пресс-службе МВД по РК рассказали, что инспекторы ГИБДД заметили возгорание бытовки на колесах, в которой находился человек. Огонь моментально перенесся его одежду.

Сотрудники ДПС незамедлительно сообщили о случившемся в дежурную часть и начали оказывать пострадавшему первую помощь. Они погасили пламя в самой бытовке, воспользовавшись огнетушителем из служебного автомобиля и подручными средствами.

На место ЧП прибыли спасатели и скорая помощь. Трагических последствий удалось избежать благодаря слаженным и своевременным действиям полицейских.

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