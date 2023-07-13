В Коми 53-летний мужчина зверски расправился со своим родственником

Фото: архив "КП"

53-летний житель Троицко-Печорского района Коми, обвиняемый в гибели родственника, выслушал приговор. Мужчина зверски расправился с 61-летним сельчанином прошлой осенью.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми, трагедия произошла в ноябре 2022 года в одном из домов поселка Мылва. Мужчины выпивали вместе, но в какой-то момент начали сильно ругаться и ссора быстро переросла в поножовщину.

- Подсудимый дважды ударил потерпевшего ножом, в том числе в живот, после чего нанес ему удары руками и ногами по различным частям тела, - уточнили в ведомстве.

Раны оказались смертельными и мужчина погиб до приезда медиков.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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