В Сыктывкаре на улицах Бабушкина и Ленина спасатели убрали упавшие деревья

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Вчера, 12 июля, в Сыктывкаре аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС выезжал на коммунальные работы.

Около дома №4 по улице Бабушкина примерно в 12:50 на тротуар рухнуло дерево. Такая же ситуация произошла через час около дома №41 по улице Ленина. Спасатели прибыли на место, распилили стволы для последующей уборки.

В это же время в Сыктывкаре дерево упало на автобус №54. Транспорт получил механические повреждения, никто не пострадал.

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