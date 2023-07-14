С начала года в Коми ликвидировали 29 лесных пожаров

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Минприроды Коми сообщили статистику пожаров за 2023 год. По предоставленным данным, всего было ликвидировано 29 лесных возгораний. Общая площадь возгораний составила 93, 8 га.

В ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки новых лесных возгораний не было. Информация была предоставлены по состоянию на 13 июля.

Ранее стало известно, что из горящего дома в Печоре эвакуировали 38 человек. Пожар произошел в доме на улице 8 Марта.

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