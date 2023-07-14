В Усть-Цилемском районе Коми в сентябре завершат строительство лечебного корпуса

Фото: минздрав Коми

В Усть-Цилеме завершается строительство нового лечебного корпуса, сообщили в пресс-службе минздрава Коми. По предоставленным данным, работы идет в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

В ведомстве отметили, что в новом лечебном корпусе будет отделение скорой помощи, тхирургические и терапевтическое отделения, лаборатория, палата интенсивной терапии, физиокабинеты.

Корпус планируется ввести в эксплуатацию в сентябре. Реализация проекта стоит на контроле руководителя региона Владимира Уйбы.

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