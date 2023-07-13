В Коми на 8,6% выросло количество безналичных платежей

Фото: пресс-служба отделения Банка России по Коми

За первый квартал 2023 года в Коми было сделано 65,8 млн безналичных платежей, это на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Банка России.

При этом сумма безналичных платежей увеличилась на 11,9% и составила 46,4 млрд рублей. Их доля в общем объеме превысила 63%. В среднем у каждого жителя Коми есть три карты, и их количество постоянно растет. 1 апреля в Коми насчитывалось 2,2 млн платежных карт. За год их количество возросло на 18,2%.

– Росту безналичных платежей в республике во многом способствует расширение инфраструктуры по обслуживанию банковских карт. Так, в первом квартале 2023 года количество электронных терминалов, установленных в торгово-сервисных предприятиях, выросло до 20,6 тыс. единиц. Кроме того, продолжают внедряться новые сервисы оплаты покупок, например, по QR-коду, что также способствует популярности безналичных расчетов в нашем регионе, – отметил управляющий отделением Банка России по Коми Глеб Чирков.

Количество операций по снятию наличных с карт сократилось по сравнению с первым кварталом 2022 года на 10,5%. Всего за январь–март 2023 года держатели карт совершили на территории республики более 2,2 млн транзакций по получению наличных в банкоматах, кассах банков и торгово-сервисных предприятиях через электронные терминалы на общую сумму 27 млрд рублей.

Тенденция выбора в пользу безналичных платежей характерна для всей страны. Об этом говорят данные социологического опроса Банка России «Наличные или безналичные: предпочтения россиян в 2022 году». Так, 79% респондентов указали, что расплачиваются с помощью банковской карты. Мобильным банком пользуются 38%, а систему быстрых платежей выбирают 18% респондентов.

Сторонники «пластика» аргументируют свой выбор тем, что карту проще носить с собой (55%) и она позволяет совершать дистанционные операции (34%).

Жителями отдаленных территорий, где традиционные каналы снятия наличных труднодоступны, востребована услуга «наличные на кассе». Сервис позволяет снять деньги с банковской карты на кассе торговой точки при совершении покупки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Названа средняя зарплата в Коми (подробности)