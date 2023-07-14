В Ухте 16 июля пройдет крестный ход

Фото: Иван МАКЕЕВ

Крестный ход пройдет по улицам Ухты. Православное мероприятие пройдет 16 июля.

Отмечается, что с 10:00 до 13:30 по маршруту крестного хода будет ограничено движение транспорта. Водителей просят планировать свой маршрут заранее.

Начнётся ход от храма Новомучеников и Исповедников Российских в земле Коми просиявших (пр-т Зерюнова, 5) в 10.00 и пройдёт по улицам Загородная, Горького, Октябрьская до Стефановского храма, у которого состоится молебен.

Оттуда крестный ход направится к часовне на месте бывшего ТЦ "Пассаж", где пройдёт краткое заупокойное богослужение.

Затем движение продолжится по улице Октябрьская к мемориалу ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, где также пройдёт краткое заупокойное богослужение.

Далее крестный ход проследует по улицам Мира, Севастопольская, Сенюкова, Западная, далее – по участку автодороги Сосногорск-Сыктывкар до часовни и мемориала жертвам политических репрессий, где состоится поминовение.

Затем движение продолжится по Набережной Газовиков (по велосипедной дорожке), Тиманской, Зерюнова к храму Новомучеников.

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