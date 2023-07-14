Более 600 тысяч рублей заработали жители Коми на сдаче оружия

Фото: пресс-служба Росгвардии Коми

За первые полгода 2023 года жители Коми сдали 92 единицы оружия. Такие цифры озвучили в пресс-службе Росгвардии республики. Отмечается, что 83 единицы из них - огнестрельное гладкоствольное оружие.

За добровольную сдачу оружия жителям республики предусмотрены выплаты. По информации ведомства, за шесть месяцев было выплачено более 600 тысяч рублей.

Так, за одну единицу боевого (служебного) оружия гражданину выплачивается 10 000 рублей, самодельного огнестрельного оружия или обреза – 10 000 рублей за 1 единицу, гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом – 10 000 рублей за 1 единицу, гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия – 8000 рублей за 1 единицу, газового, бесствольного оружия самообороны – 6000 рублей за 1 единицу; за 1 боеприпас к боевому (служебному) оружию – 60 рублей, к самодельному огнестрельному оружию - 45 рублей и к гражданскому огнестрельному оружию - 20 рублей; за 100 г взрывчатого вещества (тротил, аммонит, граммонит, гексоген) - 900 рублей и порох – 100 рублей; за 1 взрывное устройство (устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания) – 3000 рублей; за 1 основную часть огнестрельного оружия – 3000 рублей.

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