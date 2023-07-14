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НовостиОбщество14 июля 2023 9:50

В Коми чиновницу будут судить за превышение должностных полномочий

Скоро уголовное дело будет рассмотрено в суде
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Начальницу отдела реализации жилищных программ администрации Усть-Вымского района будут судить за злоупотребление должностными полномочиями. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Подсудимая занималась закупкой для нужд муниципалитета и приемкой жилых помещений, которые были приобретены для переселения граждан из аварийного жилья. С 2019 года по 2020 год она предоставляла двум знакомым риелторам сведения об аукционах по покупке жилья, требуемых характеристиках и помогала им победить. Риелторам удалось получить повышенное агентское вознаграждение.

Сумма ущерба составила более 3,2 млн рублей. Квартиры, приобретенные для переселения граждан из аварийного жилья, не соответствовали требованиям по ремонту и отделке.

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