В Коми простились с Семеном Размысловым, получившим ранение в зоне СВО

Фото: Соцсети Любови Дорониной.

В Палевицах проводили в последний путь погибшего в зоне СВО Семена Размыслова. Об этом сообщила глава Сыктывдинского района Любовь Доронина.

Военнослужащий родом из села Палевицы. С 2019 года с семьёй проживал в ЯНАО. В сентябре прошлого года он принял решение отправиться в зону СВО добровольцем в должности командира взвода мотострелковой роты.

3 апреля Семен Размыслов получил серьезное ранение. После длительного лечения 26 июня он скончался.

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