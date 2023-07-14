В Коми в 80% случаев в смерти детей виновны родители

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В Комитете Коми ГО и ЧС сообщили, что в 80% случаев в смерти детей виноваты родители. Зачастую они не пристегивают ремни во время поездки, а также оставляют детей без присмотра на воде и дома. Только лишь в 2% случаев из 80% беду предотвратить было нельзя.

Одной из самых распространенных причин детской гибели является ДТП. Следом идет выпадение из окон. С начала года в Коми выпало из окон 7 детей, один ребенок скончался, причем большинство из них были дома с родителями.

Также еще одна причина детской смертности - утопление.

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