В Сыктывкаре школа английского языка выплатит ребенку полмиллиона рублей

Фото: Нина Юшкова.

В столице Коми школу английского языка обязали ребенку выплатить полмиллиона рублей. Во время посещения детской площадки он получил переломы обеих костей правого предплечья.

Организатор влощадки не обеспечил надзор за детьми и безопасные условия посещения.

Мальчик на протяжении долгого времени проходил лечение, из-за чего не мог заниматься плаванием, играть на фортепиано и принимать участие в соревнованиях в школе олимпийского резерва.

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