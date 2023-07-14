В Сыктывкаре автобусы временно изменят маршруты

Фото: Нина Юшкова.

В связи с проведением реконструкции трубопровода ГВС в Сыктывкаре временно изменятся маршруты движения автобусов.

Компания «Т Плюс» приступает к замене теплосети по перекрестком Коммунистическая - Первомайская. Движение будет закрыто с 20:00 14 июля до 6:00 17 июля.

Учитывая это, движение общественного транспорта будет осуществляется в объезд по следующим утвержденным схемам:

Маршрут № 18 — в обратном направлении: Октябрьский проспект (по кольцу) — Октябрьский проспект — ул. Орджоникидзе — ул. Ленина — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в обратном направлении: "Пединститут", "Росгосстрах".

Временные остановочные пункты в обратном направлении: "СГУ", "Центральный рынок".

Маршрут № 46 — в прямом и обратном направлении: ул. Коммунистическая — Октябрьский проспект — ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональная — ул. Бабушкина — ул. Ленина — ул. Куратова — ул. Советская — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "Пединститут", "Росгосстрах".

Временные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "СГУ", "Баня №4"(в обратном направлении), "Рынок", "Женская консультация"(в обратном направлении), "Администрация", "ул. Ленина".

Маршрут № 5 — в прямом и обратном направлении: ул. Коммунистическая — Октябрьский проспект — ул. Орджоникидзе — ул. Ленина — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "Пединститут", "Росгосстрах", "Администрация".

Временные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "СГУ", "Центральный рынок", "Дворец творчества", "ул. Ленина"(возле аптеки).

Маршрут № 6 — кольцевое направление: ул. Коммунистическая — Октябрьский проспект — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты: "Пединститут", "Росгосстрах", "Администрация", "ул. Ленина", "Женская консультация", "Центральный рынок"

Временные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "СГУ".

Маршрут № 15 — в прямом и обратном направлении: Октябрьский проспект — ул. Орджоникидзе — ул. Карла Маркса — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "Пединститут", "Росгосстрах", "Женская консультация".

Временные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "СГУ", "Рынок".

Маршрут № 17 — в прямом и обратном направлении: ул. Коммунистическая — Октябрьский проспект — ул. Орджоникидзе — ул. Карла Маркса.

Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "Пединститут", "Росгосстрах", "Администрация", "Женская консультация".

Временные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "СГУ", "Центральный рынок".

Маршрут № 20 — кольцевое направление: ул. Коммунистическая — Октябрьский проспект — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты: "Пединститут", "Росгосстрах", "Администрация", "ул. Ленина", "Женская консультация", "Центральный рынок"

Временные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "СГУ".

Маршрут № 24 — в прямом и в обратном направлении — ул. Ленина — ул. Орджоникидзе — ул. Карла Маркса.

Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "Центральный рынок", "Баня № 4", "СГУ", "Пединститут", "Росгосстрах".

Временные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "Дворец творчества", "пл. Габова" (конечная).

Вместе с тем, схемы движения автобусов будут размещены на остановках близстоящих домов.

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