В Коми за неделю подорожали гречка и капуста

Фото: Нина Юшкова.

За прошлую неделю в Коми изменились цены на ряд продуктов. Об этом заявили в Комистате.

За прошедшую неделю в республике подорожали: яйца куриные, колбаса вареная, масло подсолнечное, творог - на 1,0-1,9%, огурцы - на 1,6%, морковь - на 1,9%, мясо кур - на 2%, свекла столовая - на 2%, чай черный байховый - на 2,5%, соль поваренная - на 3,9%, консервы мясные для детского питания - на 4,9%, помидоры - на 6%, крупа гречневая - на 6,7%, капуста белокочанная - на 15,9%.

В то же время ниже, чем на прошлой неделе, отмечены цены: на муку пшеничную - на 4,7%, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 3%, колбасу полукопченую и варено-копченую - на 2,4%, масло сливочное, рис, маргарин, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, говядину, молоко пастеризованное - на 1,1-1,9%. Одновременно снизились цены: на бананы - на 8,1%, картофель - на 6%, лук репчатый - на 4,8%.

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