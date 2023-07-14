В Минздраве Коми опровергли закрытие больницы в Войвоже

Фото: Нина Юшкова.

В Минздраве Республики Коми опровергли закрытие стационара в Войвожской больнице. Отделение продолжает работать в прежнем режиме.

Недавно в соцсетях жители близлежащих сел обеспокоились сообщением о закрытии педиатрического и терапевтического отделений войвожской больницы в августе, сообщает «Комиинформ».

«На сегодня в учреждении работают три основных работника (ещё один находится в декретном отпуске). Дополнительно, в июле, командирован фельдшер из отделения СМП г. Сосногорска. Заявлений на увольнение от фельдшеров скорой медицинской помощи структурного подразделения Войвожская больница №2 в адрес администрации ГБУЗ РК "СЦРБ" не поступало. Круглосуточный пост по приёму вызовов СМП будет полностью укомплектован медицинскими сестрами с 21.08.2023 года. По состоянию на 11.07.2023 г. работают два основных работника и два совместителя», - сообщили в региональном Минздраве.

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