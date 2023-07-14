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НовостиОбщество14 июля 2023 13:20

В Коми отец троих детей погасил долг по алиментам ради сохранения гаража

Он задолжал детям 400 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Печоре отец троих детей от двух браков задолжал более 400 тысяч рублей алиментов. На протяжении длительного времени он не был официально трудоустроен.

Судебный пристав арестовала земельный участок и гараж должника, а также обратилась в суд за обращением взыскания на имущество. В течение месяца горе-отец частями выплатил всю имеющуюся задолженность по алиментам.

Судебный пристав направила в суд заявление об отказе от исковых требований.

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