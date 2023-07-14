В Коми отец троих детей погасил долг по алиментам ради сохранения гаража

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В Печоре отец троих детей от двух браков задолжал более 400 тысяч рублей алиментов. На протяжении длительного времени он не был официально трудоустроен.
Судебный пристав арестовала земельный участок и гараж должника, а также обратилась в суд за обращением взыскания на имущество. В течение месяца горе-отец частями выплатил всю имеющуюся задолженность по алиментам.
Судебный пристав направила в суд заявление об отказе от исковых требований.
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