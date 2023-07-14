В Коми дочь потеряла отца-рыбака

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В Усинске спасатели выезжали на поиски 64-летнего мужчины. О его исчезновении сообщила его дочь, которая забеспокоилась, когда отец не вернулся домой к названному сроку.

На место, откуда собирался рыбачить усинец, выехали сотрудники "Спас-Коми". Мужчина очень удивился, когда узнал, что его потеряли. Выяснилось, что дочка просто не так поняла отца.

- Он возвращался на лодке домой по реке Усе и отметил, что дочка его неправильно поняла, он обещал вернуться 13 июля, - сообщает "Комиинформ".

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