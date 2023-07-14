ФАС и Генпрокуратура проверят формирование цен на авиабилеты в Коми

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Федеральная антимонопольная служба и Генеральная прокуратура России проверят формирование цен на авиабилеты в Коми и других субъектах федерации.

Проверки ведутся в 14 российских регионах. Сотрудники двух ведомств выясняют, как формируются цены на билеты, а также то, как устанавливаются тарифы и сборы за обслуживание самолетов в аэропортах. Если обнаружатся нарушения антимонопольного законодательства, в ФАС обещают принять меры, пишет газета «Известия».

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