Житель Сыктывкара пойдет под суд за убийство своей знакомой

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В Сыктывкаре будут судить 27-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть 54-летней потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

По предоставленным данным, убийство произошло в декабре 2022 года на Магистральной улице. Мужчина и его жертва совместно распивали алкогольные напитки, когда между ними произошел конфликт.

В результате фигурант уголовного дела схватил нож и ударил им два раза в область бедра. Женщина скончалась от массивной кровопотери на месте происшествия. Свою вину обвиняемый признал, в настоящее время дело передано в суд.

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