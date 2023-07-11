«Просто шикарная девушка»: известны новые детали гибели молодой жительницы Коми

Фото: личный архив

Близкие погибшей в ДТП Виктории Койчевой сообщили дату прощания с ней. По предоставленным данным, прощание состоится 15 июля в поселке Озерный.

— Очень красивая, просто шикарная девушка. Как рано. Светлая память Виктории, — пишут жители Печоры.

Желающие попрощаться с молодой девушкой могут прийти к 19:30 по адресу Центральная, 6. На это время запланировано ее отпевание. Прощание пройдет 16 июля в 10:00 по тому же адресу. Поминальный обед запланирован на 15:00 в кафе Лофт поселка Кожва.

— Яркая, красивая. Мягких тебе облаков, соболезнования родным и близким, — комментируют потерю в окружении Виктории.

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