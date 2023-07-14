Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2023 15:27

Сыктывкарец собирался изготовить почти 4 килограмма мефедрона

Мужчине также инкриминируют наркоторговлю
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 35-летнего местного жителя обвиняют в приготовлении к изготовлению наркотиков и их сбыте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

С сентября 2022 года по январь 2023 года сыктывкарец входил в состав организованной группы. Там мужчина был химиком и закладчиком. Он изготовлял мефедрон, а потом размещал его в тайники. 20 января обвиняемого задержали полицейские. На даче сыктывкарца обнаружили сырье, из которого можно было приготовить почти 4 килограмма мефедрона. У фигуранта изъяли наркотики, которые тот хранил для личного употребления. Уголовное дело направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми купил наркотики и получил 10 месяцев колонии

При задержании он попытался выбросить сверток с мефедроном (подробности)