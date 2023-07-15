Двое мужчин из Чувашии обманули пенсионеров из Коми на 2 млн рублей

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Двоих жителей Чувашии обвинили в хищении у пенсионеров более 2 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По предоставленным данным, мужчин обвиняют в мошенничестве и в покушении на мошенничество.

По версии следователей, в 2022 году 23-летний уроженец Чувашии звонил пенсионерам на домашние телефоны и заявлял, что их родственники стали виновниками жутких аварий. Чтобы избежать наказания для них, он требовал взамен крупные суммы денег. За купюрами приезжал его 30-летний сообщник.

Всего от действий фигурантов уголовного дела пострадали 11 человек. Общий ущерб составил более 2 млн рублей. Пока что мужчины частично возметили 210 тысяч рублей пострадавшим. Уголовные дела будут рассматривать в Сыктывкарском городском суде.

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