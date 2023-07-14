В Коми от чиновников требуют отремонтировать поликлинику

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Сысольского района добивается ремонта здания поликлиники №2. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ведомство обратились местные жители. В связи с этим прокуратура проверила, как Сысольская ЦРБ выполняет градостроительное законодательство. Выяснилось, что поликлинику обследовали еще в 2012 году. Оказалось, что толщина утеплителя чердачного перекрытия не соответствует проекту.

– Оконные заполнения не соответствуют нормативным требованиям и необходима их замена на ПВХ-окна, – отметили в прокуратуре.

Однако эти работы не провели из-за недостаточного финансирования.

В процессе текущего осмотра помещений второго этажа установлено, что в помещениях для проведения физиотерапии деревянные оконные проемы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Рамы расшатаны, имеют трещины и значительные перекосы, наблюдаются щели в притворах, имеются трещины на стеклах и повышенная воздухопроницаемость. Также был подтвержден факт, что толщина утеплителя чердачного перекрытия, состоящая из смеси шлака и опилок, не превышает 10 см.

Прокуратура Сысольского района внесла в ЦРБ представление об устранении нарушений закона. Администрация учреждения согласилась с необходимостью проведения работ, однако фактически нарушения устранены не были.

По этой причине прокуратура направила в суд иск с требованием о возложении на ЦРБ обязанности устранить имеющиеся нарушения. В процессе рассмотрения дела в здании медучреждения было произведено утепление чердачного перекрытия.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и возложил на ответчика обязанность по замене окон в помещениях второго этажа поликлиники № 2. Исполнение решения суда будет находиться на контроле прокуратуры района.

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