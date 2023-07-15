В 2023 году в Коми ввод жилья вырос на 4,3%

Фото: архив КП

За период с января по июнь 2023 года в Коми в эксплуатацию ввели 1 476 квартир. Информацию об этом передали специалисты Комистата. Всего площадь введенного жилья составила 111,1 тыс. кв. м.

Отмечается, что этот показатель выше на 4,9%, чем за аналогичный период прошлого года. В 2022 году было введено 1 336 квартир общей площадью 105,9 кв.м.

На долю частных застройщиков в 2023 году пришлось 76,2 тыс. кв. жилья, частные лица построили 716 квартир в домах.

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