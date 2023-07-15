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НовостиОбщество15 июля 2023 13:00

В аварии в Сыктывдинском районе пострадал 39-летний мотоциклист

Подробности аварии сообщили в ГИБДД Коми
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

По информации ГИБДД Коми, в Сыктывдинском районе 14 июля в аварии пострадал 39-летний мотоциклист. В ведомстве уточнили, что ДТП зарегистрировано около села Выльгорт.

По предоставленным данным, в 17:10 водитель мотоцикла ехал по Огородной улице и столкнулся с автомобилем ВАЗ, так как водитель машины не предоставил преимущество в движении.

В результате случившегося мотоциклист получил различные травмы. Сейчас идет расследование причин случившегося.

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