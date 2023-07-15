В аварии в Сыктывдинском районе пострадал 39-летний мотоциклист

Фото: ГИБДД Коми
По информации ГИБДД Коми, в Сыктывдинском районе 14 июля в аварии пострадал 39-летний мотоциклист. В ведомстве уточнили, что ДТП зарегистрировано около села Выльгорт.
По предоставленным данным, в 17:10 водитель мотоцикла ехал по Огородной улице и столкнулся с автомобилем ВАЗ, так как водитель машины не предоставил преимущество в движении.
В результате случившегося мотоциклист получил различные травмы. Сейчас идет расследование причин случившегося.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Сыктывкаре женщина упала на выходе из автобуса из-за зажатой дверью ноги (подробнее)