В Коми из-за индексации увеличат размер компенсации за капремонт

Фото: архив КП

В Госсовет Коми внесли поправки в действующий закон о социальной поддержке населения, которые предполагают увеличить размер компенсации по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов

Уточняется, что в 2023 году социальные выплаты не увеличились, и размеры компенсаций за капитальный ремонт составляют от 138 до 201 рубля в зависомости от категорий получателя. В то же время в республике в среднем на 29% выросли взносы на капитальный ремонт, что и привело к необходимости увеличить размер компенсации.

Увеличить ее планируют с 1 июля 2023 года, поправки рассмотрят на заседании госсовета 27 июля. Компенсация предоставляется в фиксированном размере. Рассчитывать на нее могут собственники жилья старще 70 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре женщина упала на выходе из автобуса из-за зажатой дверью ноги (подробнее)