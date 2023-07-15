В Сыктывкаре в аварии с автобусом пострадала54-летняя водитель машины

Фото: ГИБДД Коми

В Сыктывкаре 14 июля в результате столкновения двух автомобилей пострадала 54-летняя женщина. Информацию о ДТП передали сотрудники ГИБДД Коми.

По предоставленным данным, авария произошла на перекрестке улиц Ломоносова и Краснозатоской. Водитель автобуса ПАЗ не уступил дорогу водителю ВАЗ, в результате чего автомобили столкнулись.

Пострадавшая находилась за рулем легковой машины. Обстоятельства случившегося уточняются.

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