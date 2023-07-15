Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2023 15:00

В Сыктывкаре в аварии с автобусом пострадала54-летняя водитель машины

Паз не уступил легковушке дорогу на перекрестке
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В Сыктывкаре 14 июля в результате столкновения двух автомобилей пострадала 54-летняя женщина. Информацию о ДТП передали сотрудники ГИБДД Коми.

По предоставленным данным, авария произошла на перекрестке улиц Ломоносова и Краснозатоской. Водитель автобуса ПАЗ не уступил дорогу водителю ВАЗ, в результате чего автомобили столкнулись.

Пострадавшая находилась за рулем легковой машины. Обстоятельства случившегося уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре женщина упала на выходе из автобуса из-за зажатой дверью ноги (подробнее)