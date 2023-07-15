В 100 км от Воркуты спасатели ищут тело утонувшего 35-летнего мужчины

Фото: архив КП

В 100 км от Воркуты на реке Хальмер-Ю утонул 35-летний мужчина. Информация об этом поступила спасателям 15 июля.

На место предполагаемого происшествия выехали сотрудники Воркутинского арктического спасательного отряда. В настоящий момент поиски тела все еще продолжаются, сообщили в Комиинформ со ссылкой на МЧС.

В ведомстве обратились к местным жителям с просьбой быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

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