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НовостиПроисшествия15 июля 2023 12:47

В 100 км от Воркуты спасатели ищут тело утонувшего 35-летнего мужчины

Информация о трагедии поступила 15 июля
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В 100 км от Воркуты на реке Хальмер-Ю утонул 35-летний мужчина. Информация об этом поступила спасателям 15 июля.

На место предполагаемого происшествия выехали сотрудники Воркутинского арктического спасательного отряда. В настоящий момент поиски тела все еще продолжаются, сообщили в Комиинформ со ссылкой на МЧС.

В ведомстве обратились к местным жителям с просьбой быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

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