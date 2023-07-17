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НовостиОбщество17 июля 2023 6:15

В течение недели на Коми обрушатся атмосферный фронт и усиленный ветер

Метеорологи ЦГМс передали прогноз погоды с 17 по 21 июля
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на ближайшую неделю. По предоставленным данным, в период с 17 по 21 июля на терриории региона ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер.

Метеорологи сообщили, что в начале недели погода будет жаркой и сухой, а температура останется по ночам +13...+18С, днем +25...+30С. Во вторник усилится влияние атлантического циклона, из-за чего пройдут грозовые дожди.

В дальнейшем во время прохождения холодного атмосферного фронта ожидаются грозы, ливни и усиление ветра до 18-23 м/с. Температура понизится до 8...+13С ночью и 17...+22С днем.

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