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НовостиОбщество17 июля 2023 5:15

«Крик души»: мама ребенка-инвалида из Коми пожаловалась на невыносимые условия

Мальчик с инвалидностью из Сосногорска не может выйти из дома из-за ямы
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жительница Сосногорска рассказала в социальных сетях о том, что ей сложно выходить из дома вместе с сыном. Дело в том, что мальчик передвигается в инвалидной коляске, а перед их подъездом образовалась огромная яма, которая в дождь превращается в глубокую лужу.

По ее словам, в один из дождливых дней ее сыну нужно было посетить занятие с педагогом. Когда они открыли дверь подъезда, то увидели перед собой огромную лужу, которую невозможно пересечь, не взяв ребенка на руки, на что она наспособна физически. В результате им помог таксист.

- Крик души. Если бы замечательный человек Сергей Панько не помог нам, мы вынуждены были бы вернуться домой и пропустить занятие, - отметила женщина.

Она также обратилась к администрации города с просьбой исправить ситуацию и заасфальтировать двор, чтобы для ее сына среда все таки стала доступной.

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