Житель Коми вместе с подростком обкрадывал пожилых людей

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В Ухте 19-летнего местного жителя заключили под стражу за кражу денежных средств у пожилых людей. По предоставленным данным, он действовал сообща вместе с несовершеннолетним и еще неустановленными лицами.

В пресс-службе судов сообщили, что 6 июля 2023 года фигурант уголовного дела вместе с сообщниками ввели в заблуждение 84-летнюб старушку, сообщив, что ее дочь совершила ДТП, а чтобы она не попала в тюрьму, нужно передать 150 тысяч рублей. Аналогичным путем он похитил еще 300 тысяч у троих пожилых людей.

Суд принял решение избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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