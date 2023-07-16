Жительница Коми решила проверить полицейских на скорость и поплатилась

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Воркутинка проверила полицейских на скорость, однако за ложный вызов экстренных служб ей пришлось заплатить 1000 рублей, сообщили в пресс-службе судов Коми.

В марте текущего года 28-летняя девушка позвонила в полицию и сообщила, что убивают человека. На место направились полицейские.

Прибывшим оперативникам открыла дверь мать нарушительницы. Она пояснила, что во время распития спиртных напитков они поспорили, насколько быстро приедут экстренные службы. Девушка позвонила в полицию с ее телефона и сообщила, что убивают человека. Данная информация не подтвердилась.

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