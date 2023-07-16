В Коми 19-летний парень выманил у пожилых людей более 300 тысяч рублей

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Суд заключил под стражу ранее судимого 19-летнего ухтинца, который обманывал пенсионеров. Подробности рассказали в пресс-службе судов Коми.

Шестого июля подсудимый вместе с несовершеннолетним и с другими неизвестными ввели в заблуждение 84-летнюю бабушку, сообщив, что ее дочь попала в ДТП, в котором пострадали люди. Для урегулирования вопроса необходимо было передать деньги. Злоумышленники выманили у пожилой женщины 150 тысяч рублей.

Аналогичным способом ухтинец обманул еще трех пенсионеров. Общая сумма ущерба составила свыше 300 тысяч рублей.

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