За оскорбление курьера жительница Коми заплатит штраф

Фото: Нина Юшкова.

Жительница Эжвы заплатит штраф в размере 4 тысяч рублей за оскорбление курьера. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

Случай произошел 14 апреля. Женщина, находясь в помещении магазина, высказала в адрес курьера оскорбления, унизившие ее честь и достоинство. Также обстоятельства подтвердили свидетели.

Факт оскорбления потерпевшая подтвердила в ходе судебного заседания. Свою вину обидчица не признала и пояснила, что курьер сама ее спровоцировала.

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