Жители Сыктывкара на сутки останутся без воды

Фото: Pixabay.

На сутки жители столицы Коми останутся без воды. Отключение ХВС запланировано в селе Выльгорт и в Сыктывкаре за исключением микрорайона Орбита от улицы Печорской.

Холодной воды не будет с 8:00 19 июля до 8:00 20 июля. Давление в системе ХВС будет нормализовано примерно к 12:00 20 июля.

В Нижний и Верхний Чов, а также в микрорайон Орбита будет подаваться холодная вода с понижением давления.

Места подвоза холодной воды на период отключения 19 июля (9:00 до 21:00):

1. Пересечение ул. Красных Партизан - Октябрьский проспект.

2. Пересечение Октябрьский пр. – ул. Коммунистическая («Универсам» - стоянка)

3. ул. Коммунистическая, 67 (гостиница «Сыктывкар» на тротуаре)

4. ул. Морозова,173 – площадь перед Храмом

5. ул. Свободы, 25 – «Центр занятости населения города»

6. Пересечение ул. Школьная – ул. Почтовая (перед магазином «Оливье»)

7. ул. Зои Космодемьянской, 48 (площадка магазина)

8. ул. Ручейная, 35 (возле водоразборной колонки).

9. ул. Панева, 10

10. ул. 65 лет Победы, 14/1

Выльгорт:

1. Центральная площадь

2. ул. Советская, д.70

3. ул. Ольги Мальцевой, д. 80

4. ул. Тимирязева, д. 36

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