Жители Сыктывкара на сутки останутся без воды

Фото: Pixabay.
На сутки жители столицы Коми останутся без воды. Отключение ХВС запланировано в селе Выльгорт и в Сыктывкаре за исключением микрорайона Орбита от улицы Печорской.
Холодной воды не будет с 8:00 19 июля до 8:00 20 июля. Давление в системе ХВС будет нормализовано примерно к 12:00 20 июля.
В Нижний и Верхний Чов, а также в микрорайон Орбита будет подаваться холодная вода с понижением давления.
Места подвоза холодной воды на период отключения 19 июля (9:00 до 21:00):
1. Пересечение ул. Красных Партизан - Октябрьский проспект.
2. Пересечение Октябрьский пр. – ул. Коммунистическая («Универсам» - стоянка)
3. ул. Коммунистическая, 67 (гостиница «Сыктывкар» на тротуаре)
4. ул. Морозова,173 – площадь перед Храмом
5. ул. Свободы, 25 – «Центр занятости населения города»
6. Пересечение ул. Школьная – ул. Почтовая (перед магазином «Оливье»)
7. ул. Зои Космодемьянской, 48 (площадка магазина)
8. ул. Ручейная, 35 (возле водоразборной колонки).
9. ул. Панева, 10
10. ул. 65 лет Победы, 14/1
Выльгорт:
1. Центральная площадь
2. ул. Советская, д.70
3. ул. Ольги Мальцевой, д. 80
4. ул. Тимирязева, д. 36
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