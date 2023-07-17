Под окнами жилого дома в Коми обнаружен труп мужчины

Фото: архив "КП"

В Воркуте под окнами пятиэтажки обнаружено бездыханное тело мужчины. О гибели горожанина сообщили очевидцы трагедии. По их словам, все произошло 15 июля в микрорайоне Тиман.

Прибывшие на место медики констатировали смерть воркутинца. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту произошедшего начата проверка. По предварительной информации, криминального следа в гибели мужчины нет.

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